Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве

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В Московском зоопарке запустили акцию #Мывместе по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

"Сегодня Московский зоопарк, Союз зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #Мывместе и Общероссийским народным фронтом при поддержке Общественной палаты РФ начинают Всероссийскую акцию помощи зоопаркам Украины и Донбасса. Мы открываем площадку по сбору гуманитарной помощи", – рассказала Акулова.

Она уточнила, что все желающие могут принести для животных корма и лекарства, а также стройматериалы для восстановления вольеров.

"Кроме того, в одном из зоопарков львица родила львят, им сейчас необходим заменитель материнского молока. И мы сегодня срочно выезжаем в этот зоопарк, чтобы передать корм для малышей", – добавила гендиректор столичного зоосада.

Она подчеркнула, что каждому зоопарку окажут адресную помощь.

Принести необходимую продукцию можно в пункт помощи, который открыт каждый день в часы работы Московского зоопарка.

Ранее сообщалось, что десятки российских благотворительных организаций и сотни граждан присоединились к сбору помощи для беженцев из Донбасса. Президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева напомнила, что уже на протяжении 8 лет организация оказывает помощь детям, которые пострадали на Донбассе. И эти дети, как подчеркнула президент фонда, нуждаются в высокотехнологичном лечении.

Принести продукты питания или другие товары можно с 10:00 до 19:00 в штаб "Мосволонтер", расположенный по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Гуманитарная помощь также принимается в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Их адреса можно узнать по ссылке.