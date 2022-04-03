Волонтеры "Единой России" передали беженцам из Донбасса более тысячи детских книг

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Более тысячи детских книг передали волонтеры московского отделения партии "Единая Россия" беженцам из Донбасса, сообщает пресс-служба партии.

Книги вместе со всем гуманитарным грузом весом три тонны отправились в пункт размещения беженцев, расположенный в деревне Тарбушево под Коломной.

"Мы отправились в Тарбушево не просто с гуманитарным грузом. Детям, которые уже больше месяца находятся вдали от дома, от друзей, необходимы не только вещи. Им нужны внимание и поддержка. Сегодня, в Международный день детской книги, мы включили в состав гуманитарного груза больше тысячи изданий для детей: сказки, детские истории, научно-познавательные издания. Благодаря этим книгам ребята еще долго смогут коротать свободное время и получать новые знания", – заявила заместитель секретаря московского городского реготделения "Единой России" Людмилв Гусева.

Также волонтеры организовали для детей Донбасса творческие мастер-классы и игры с ростовыми куклами. В пункт приехали артисты Московского молодежного театра, которые привезли детский спектакль.

Пункт размещения в деревне Тарбушево – одно из мест, куда в конце февраля прибыли эвакуированные жители Луганской и Донецкой республик. Уже больше месяца здесь живут 98 человек, 48 из них – дети младшего и среднего школьного возраста.

С первого дня начала спецоперации партия организовала сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. В Москве точки сбора есть в каждом округе, помощь можно принести в окружные отделения партии, в "Мосволонтер".

Также, по примеру секретаря московской "Единой России" Петра Толстого, пункты открываются на базе окружных приемных депутатов Госдумы. В частности, идет сбор в приемных Евгения Нифантьева и Дмитрия Певцова. Вместе с жителями столицы уже собрано и направлено в регионы в пункты временного пребывания более 20 тонн гуманитарного груза.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.