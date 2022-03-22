Проведение всероссийских проверочных работ школьников перенесли на осень

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Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ школьников с весны на осень. Решение принято из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Уточняется, что решение принято Рособрнадзором по согласованию с правительством РФ.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с графиком. В ведомстве также оценили ситуацию с нехваткой бумаги в некоторых регионах, отметив, что дефицит незначителен и в самое ближайшее время будет устранен.

Между тем в Москве 21 марта начался досрочный период проведения ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля.