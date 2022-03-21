Роспотребнадзор предложил смягчить противоэпидемические ограничения в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роспотребнадзор предложил смягчить ряд противоэпидемических мер в общеобразовательных организациях. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В первую очередь документом предлагается отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, в котором дети изучают все предметы, установленное постановлением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой от 30 июня 2020 года.
Кроме того, в местах проведения аттестации могут отменить соблюдение социальной дистанции, в рамках которого учеников рассаживали зигзагообразно по 1 человеку за партой.
Еще одно ограничение, которое предлагается снять, – запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей из разных классов. Теперь оно действует лишь в закрытых помещениях.
Могут отменить и требование о том, что количество детей в отрядах лагерей не должно превышать 75% от проектной вместимости помещения.
Ранее РЖД отменили обязательное ношение масок в поездах и на вокзалах. При этом специалисты по-прежнему будут проводить дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям.
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