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общество

21 марта, 19:09

Роспотребнадзор предложил смягчить противоэпидемические ограничения в школах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор предложил смягчить ряд противоэпидемических мер в общеобразовательных организациях. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В первую очередь документом предлагается отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, в котором дети изучают все предметы, установленное постановлением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой от 30 июня 2020 года.

Кроме того, в местах проведения аттестации могут отменить соблюдение социальной дистанции, в рамках которого учеников рассаживали зигзагообразно по 1 человеку за партой.

Еще одно ограничение, которое предлагается снять, – запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей из разных классов. Теперь оно действует лишь в закрытых помещениях.

Могут отменить и требование о том, что количество детей в отрядах лагерей не должно превышать 75% от проектной вместимости помещения.

Ранее РЖД отменили обязательное ношение масок в поездах и на вокзалах. При этом специалисты по-прежнему будут проводить дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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