Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме отменили масочный режим по поручению председателя Вячеслава Володина. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Госдуме прекратили проверку QR-кодов, открыли буфеты и столовые.

При этом сохраняются ограничения на посещение зданий Госдумы. Пропуск по-прежнему может заказать только руководитель фракции или председатель одного из комитетов, комиссий.

Однако, отмечается в сообщении, эти ограничения носят временный характер, поэтому в скором времени их также отменят.

Ранее Сергей Собянин отменил масочный режим. Требования по использованию защитных масок перестали действовать с 15 марта. По словам Собянина, это решение принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в городе.

