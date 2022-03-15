Эксперт спрогнозировал вспышку заболеваемости "сыном" штамма "Омикрон" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что вспышка заболеваемости подвидом "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2 в РФ возможна в ближайший месяц.
Ранее главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил об опасности этого подвида, который также прозвали "сыном" мутации "Омикрон". По мнению эксперта, вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае связана именно с активностью BA.2. Специалист указал, что увеличение количества заболевших наблюдается и в Европе.
По словам Крючкова, речь идет о так называемом "Стелс-Омикроне", который сложно отличить от классического штамма без специального секвенирования.
"BA.2 – это более заразная версия того же "Омикрона". Его патогенность, скорее всего, на таком же уровне, что и у обычного штамма. Но по заразности он превышает "Омикрон". Не очень значительно, но этого хватает для того, чтобы он вытеснял его", – поясняет специалист.
Однако эксперт считает, что из-за приближающегося лета рост заболеваемости будет не таким сильным.
"Думаю, с учетом времени, когда это все происходит, это будет более слабая история, чем с классическим "Омикроном". Потому что остается относительно мало времени до лета. Но всплеск заболеваемости, может быть, не столь мощный, конечно, наверняка будет", – говорит Крючков.
Вместе с тем эксперт предполагает, что к июню ситуация стабилизируется.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что неверно рассуждать о завершении пандемии коронавируса. Эксперт подтвердил, что сейчас наблюдается снижение уровня заболеваемости и госпитализаций. Тем не менее, по словам Позднякова, это всего лишь говорит о том, что сейчас завершилась острая фаза пандемии.
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