Эксперт спрогнозировал вспышку заболеваемости "сыном" штамма "Омикрон" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что вспышка заболеваемости подвидом "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2 в РФ возможна в ближайший месяц.

Ранее главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил об опасности этого подвида, который также прозвали "сыном" мутации "Омикрон". По мнению эксперта, вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае связана именно с активностью BA.2. Специалист указал, что увеличение количества заболевших наблюдается и в Европе.

По словам Крючкова, речь идет о так называемом "Стелс-Омикроне", который сложно отличить от классического штамма без специального секвенирования.

"BA.2 – это более заразная версия того же "Омикрона". Его патогенность, скорее всего, на таком же уровне, что и у обычного штамма. Но по заразности он превышает "Омикрон". Не очень значительно, но этого хватает для того, чтобы он вытеснял его", – поясняет специалист.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук В ближайший месяц в крупных городах России будет окончательное доминирование BA.2. И вспышка вероятна. Я не говорю, что она высоковероятна. Но поскольку в Европе уже началось движение, я бы сказал, что у нас, весьма вероятно, будет еще подъем заболеваемости до лета. То есть фактически до середины апреля, думаю, до 10 апреля.

Однако эксперт считает, что из-за приближающегося лета рост заболеваемости будет не таким сильным.

"Думаю, с учетом времени, когда это все происходит, это будет более слабая история, чем с классическим "Омикроном". Потому что остается относительно мало времени до лета. Но всплеск заболеваемости, может быть, не столь мощный, конечно, наверняка будет", – говорит Крючков.

Вместе с тем эксперт предполагает, что к июню ситуация стабилизируется.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что неверно рассуждать о завершении пандемии коронавируса. Эксперт подтвердил, что сейчас наблюдается снижение уровня заболеваемости и госпитализаций. Тем не менее, по словам Позднякова, это всего лишь говорит о том, что сейчас завершилась острая фаза пандемии.