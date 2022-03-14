Ученые предупредили об опасности "сына" штамма "Омикрон"

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Россиян предупредили об опасности нового подштамма коронавируса BA.2, которого прозвали "сыном" "Омикрона". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как рассказал главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн, рост заболеваемости коронавирусом в Китае связан с активностью нового подштамма. Кроме того, разновидность активно проявляется в некоторых государствах Европы.

"За последние несколько дней небольшое увеличение заболеваемости мы наблюдали в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. И вполне возможно, что причиной новой вспышки стал недавно идентифицированный подштамм коронавируса ВА.2", – допустил Альтштейн.

Вирусолог привел данные, что BA.2 вдвойне заразнее своего предшественника. При этом подштамм не является гибридом "Дельта"-штамма и "Омикрона".

"Дельтакрон" практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом "Омикрон". Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее", – сказал Альтштейн.

Ученый при этом подчеркнул, что в Восточной Европе и России на данный момент не выявлено случаев нового подштамма.

Врач-инфекционист Георгий Сафронов, в свою очередь, отметил, что возникновение новых вариантов вируса является стандартным явлением для науки.

"Заинтересовал новый подвид "Омикрона" ученых тем, что именно в области генома, который кодирует спай-белок, произошли серьезные мутации, позволяющие вирусу проще проникать в человеческие клетки", – объяснил эксперт.

Он добавил, что в любом случае имеющиеся в РФ вакцины помогут в борьбе с новым подштаммом коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.

