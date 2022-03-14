В Китае зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19

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В Китае зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 1 337 новых случаев заражения, передает агентство Associated Press.

Большая часть новых случаев COVID-19 выявлена в провинции Цзилинь – 895. Также в закрытом на локдаун Шэньчжэне обнаружили 75 новых случаев инфекции. Еще 41 случай выявили в Шанхае. При этом днем ранее количество заражений оценивалось в 1,9 тысячи.

Отмечается, что большинство случаев заражений приходится на вариант штамма ВА.2.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.

