В РФ выявили новый подвид "Омикрона" ВА.2

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В России выявили новый подвид "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она уточнила, что подавляющее большинство случаев данного подвида зафиксировано в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан и Ростовской области.
"Целый ряд стран говорит еще о более высокой контагиозности этой линии. В Дании он стал доминирующим (82%), но при этом в Великобритании и США доля его сегодня составляет 8–9%", – сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.
При этом, по ее словам, в стране не выявили подвида "Омикрона" ВА.3.
Ранее британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, что "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. По его словам, к этому варианту относится примерно один из двадцати новых случаев COVID-19. Эксперт выразил мнение, что при подобном сценарии заболеваемость останется высокой как минимум до весны.
Также стало известно, что основными симптомами нового подтипа "Омикрон"-штамма коронавируса BA.2 являются непрерывный кашель, высокая температура, потеря либо изменение вкуса и обоняния.
В России не планируют вводить локдаун из-за "Омикрона" – Попова
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