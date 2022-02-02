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Общество

17:25

В РФ выявили новый подвид "Омикрона" ВА.2

медицина общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В России выявили новый подвид "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что подавляющее большинство случаев данного подвида зафиксировано в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан и Ростовской области.

"Целый ряд стран говорит еще о более высокой контагиозности этой линии. В Дании он стал доминирующим (82%), но при этом в Великобритании и США доля его сегодня составляет 8–9%", – сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

При этом, по ее словам, в стране не выявили подвида "Омикрона" ВА.3.

Ранее британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, что "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. По его словам, к этому варианту относится примерно один из двадцати новых случаев COVID-19. Эксперт выразил мнение, что при подобном сценарии заболеваемость останется высокой как минимум до весны.

Также стало известно, что основными симптомами нового подтипа "Омикрон"-штамма коронавируса BA.2 являются непрерывный кашель, высокая температура, потеря либо изменение вкуса и обоняния.

В России не планируют вводить локдаун из-за "Омикрона" – Попова

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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