Ученый рассказал, чем "скрытый" подвид "Омикрона" опаснее обычного

Фото: depositphotos/val.suprunovich
Британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, чем "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. Слова ученого приводит сайт ZOE COVID Study.
Спектор высказал предположение о том, что новый подтип "Омикрона" более заразен, чем оригинальный вариант BA.1.
"Один из двадцати новых случаев на прошлой неделе относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается. Видимо, в течение месяца он станет доминирующим", – выразил мнение профессор.
Ученый допустил, что при подобном сценарии заболеваемость коронавирусом останется высокой как минимум до весны.
Ранее британский ученый Ричард Неер заявил, что в настоящий момент известно о трех разновидностях "Омикрон"-штамма коронавируса. Одна из них, BA.2, в будущем может стать доминирующей.
Москвичам рассказали, как лечить "Омикрон"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: