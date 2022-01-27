Ученый рассказал, чем "скрытый" подвид "Омикрона" опаснее обычного

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Британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, чем "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. Слова ученого приводит сайт ZOE COVID Study.

Спектор высказал предположение о том, что новый подтип "Омикрона" более заразен, чем оригинальный вариант BA.1.

"Один из двадцати новых случаев на прошлой неделе относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается. Видимо, в течение месяца он станет доминирующим", – выразил мнение профессор.

Ученый допустил, что при подобном сценарии заболеваемость коронавирусом останется высокой как минимум до весны.

Ранее британский ученый Ричард Неер заявил, что в настоящий момент известно о трех разновидностях "Омикрон"-штамма коронавируса. Одна из них, BA.2, в будущем может стать доминирующей.