Невозможно принять меры, которые могли бы остановить распространение "Омикрона" – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невозможно принять меры, которые могли бы остановить распространение штамма коронавируса "Омикрон".
"К сожалению, ни президент, никто в процесс распространения "Омикрона" вмешаться не может, это просто невозможно", – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что данный штамм развивает более легкую форму болезни, в связи с этим важно отслеживать динамику госпитализаций и заполняемости коек в регионах России.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков предположил, что вызванная "Омикроном" волна COVID-19 пойдет на спад в десятых числах февраля.
Специалист добавил, что новый штамм значительно заразнее, поэтому волна заболеваемости может быть масштабнее. Также он призвал учитывать то, что многие люди переносят данный вариант коронавируса как простуду, практически ее не замечая.
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