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Общество

11:13

Инфекционист оценил опасность нового варианта коронавируса из ЮАР

медицина общество

Фото: AP Photo/Ben Curtis, File

Вероятность возникновения новой волны заболеваемости из-за нового варианта коронавируса незначительна, заявил инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Эксперт пояснил "Ленте.ру", что вирусы, вызывающие у человека респираторные инфекции, пришли от других биологических видов. При этом, по его словам, передача от одного животного другому происходит редко, несмотря на большое количество вирусов-кандидатов для поражения человека.

Такое же мнение выразили специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора. По их мнению, в настоящее время речи о появлении нового коронавируса в человеческой популяции не идет.

"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov", – приводит сообщение центра ТАСС.

Накануне ученые из Уханя заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР.

При этом они отметили, что для взаимодействия с человеком данному вирусу нужна определенная мутация, которой в настоящий момент нет.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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