Ученые из Уханя заявили о новом варианте коронавируса

26 января, 22:13
Фото: AP/Chinatopix
Китайские ученые из Уханя заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, следует из перепринта публикации, размещенного на bioRxiv.
"Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей" , – подчеркивают авторы публикации.
Специалисты отмечают, что для взаимодействия с человеческим организмом данному вирусу нужна определенная мутация, которой в настоящий момент нет. Пока что новая разновидность коронавируса угрожает только летучим мышам. Однако, напоминают исследователи, нужно учитывать риски, поскольку природа природа NeoCoV во многом остается загадочной.
На данном этапе исследование ученых из Уханя обладает статусом перепринта. Это значит, что в будущем данные проверят эксперты.
Наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, коронавирус у привитых пациентов протекает в легкой или средней форме. При этом продолжительность болезни у вакцинированного человека окажется гораздо меньше – от одного до трех дней максимум.
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