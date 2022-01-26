Ракова рассказала, когда в Москве начнут прививать подростков от COVID-19

Фото: depositphotos/anyaivanova@gmail.com

В ближайшие дни в Москве откроются пункты вакцинации, где смогут привиться от коронавируса подростки. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, первая партия вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков от 12 до 17 лет уже поступила в Москву.

"В ближайшие дни откроются пункты вакцинации. Все желающие смогут записаться и вакцинировать детей" – отметила Ракова.

Она напомнила, что вакцинация добровольная, осуществляется по желанию родителей и самих подростков.

Ранее министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей.

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение трех этапов исследования безопасности и эффективности препарата "Гам-Ковид-Вак-М" при вакцинации им детей. Оно выдано до 31 декабря 2023 года.

