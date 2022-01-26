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В ближайшие дни в Москве откроются пункты вакцинации, где смогут привиться от коронавируса подростки. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, первая партия вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков от 12 до 17 лет уже поступила в Москву.
"В ближайшие дни откроются пункты вакцинации. Все желающие смогут записаться и вакцинировать детей" – отметила Ракова.
Она напомнила, что вакцинация добровольная, осуществляется по желанию родителей и самих подростков.
Ранее министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей.
Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение трех этапов исследования безопасности и эффективности препарата "Гам-Ковид-Вак-М" при вакцинации им детей. Оно выдано до 31 декабря 2023 года.
Ракова рассказала, когда в Москве начнут прививать подростков от COVID-19
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