Названы основные симптомы "скрытого" подвида "Омикрон"-штамма

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Основными симптомами нового подтипа "Омикрон"-штамма коронавируса BA.2, известного также как "скрытый" Омикрон", являются непрерывный кашель, высокая температура, потеря либо изменение вкуса и обоняния. Об этом сообщает News.ru.
Как рассказали в британском Агентстве по безопасности здравоохранения, при обнаружении любого из вышеперечисленных признаков следует обратиться к врачу, сдать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию.
Эксперты подчеркнули, что более специфичные симптомы еще предстоит установить, однако они, скорее всего, будут отражать симптомы BA.1 – предшественника BA.2.
Ранее британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, что "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. По словам ученого, к этому варианту относятся примерно один из двадцати новых случаев COVID-19. Эксперт выразил мнение, что при подобном сценарии заболеваемость коронавирусом останется высокой как минимум до весны.
До этого британский ученый Ричард Неер заявил, что в настоящий момент известно о трех разновидностях "Омикрон"-штамма коронавируса. По его словам, именно BA.2, в будущем может стать доминирующим.
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