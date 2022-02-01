Названы основные симптомы "скрытого" подвида "Омикрон"-штамма

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Основными симптомами нового подтипа "Омикрон"-штамма коронавируса BA.2, известного также как "скрытый" Омикрон", являются непрерывный кашель, высокая температура, потеря либо изменение вкуса и обоняния. Об этом сообщает News.ru.

Как рассказали в британском Агентстве по безопасности здравоохранения, при обнаружении любого из вышеперечисленных признаков следует обратиться к врачу, сдать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию.

Эксперты подчеркнули, что более специфичные симптомы еще предстоит установить, однако они, скорее всего, будут отражать симптомы BA.1 – предшественника BA.2.

Ранее британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, что "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. По словам ученого, к этому варианту относятся примерно один из двадцати новых случаев COVID-19. Эксперт выразил мнение, что при подобном сценарии заболеваемость коронавирусом останется высокой как минимум до весны.

До этого британский ученый Ричард Неер заявил, что в настоящий момент известно о трех разновидностях "Омикрон"-штамма коронавируса. По его словам, именно BA.2, в будущем может стать доминирующим.