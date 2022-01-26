Заразившиеся коронавирусом москвичи рассказали о необычных симптомах "Омикрона"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" все активнее распространяется по России, вытесняя предыдущие мутации. Москва одной из первых столкнулась с этим вариантом инфекции. Сейчас он занимает доминирующее положение в столичном регионе. Рассказываем, на какие симптомы чаще всего жалуются москвичи, заразившиеся "Омикроном".



Боль в горле и интоксикация

Москвичка Ксения рассказала Москве 24, что среди первых симптомов заболевания она почувствовала вялость и боль в горле. Поэтому до получения положительного ПЦР-теста предполагала, что это обычная простуда или грипп.

"В первый день болезни сильно болело горло. Сначала было вялое состояние и температура 36,2 градуса, а на следующий день температура резко поднялась до 39 и держалась примерно полтора суток. Также ночью сильно потела", – вспоминает она.





Ксения москвичка Как будто коронавирус маскируется под простуду. Немного сопли были, но сильно не беспокоили. Сначала был сухой кашель, но после того, как температура спала, начала отходить мокрота. Обоняние и вкус не пропадали.

Девушка добавила, что ее состояние нормализовалось буквально через двое суток после проявления первых симптомов. Когда врач проверил насыщение крови кислородом, было 100%. Теперь Ксения ожидает окончания периода самоизоляции.

Еще одна жительница столицы – Виктория – предполагает, что заразилась COVID-19 от мужа, который ездил на работу на общественном транспорте.





Виктория москвичка Первым заболел супруг, затем я с ребенком – на следующий день. Но "Омикрон" был выявлен только у меня. В первые сутки была температура 38,5–39 градусов и сильная интоксикация, боль в пояснице и общая слабость. Кашля и потери обоняния не было. Симптомы интоксикации сошли на нет через 6–7 дней.

При этом москвичка добавила, что насморк, который начался в связи с болезнью, продолжается уже 20 дней.

"В целом можно сказать, что прошло легко, температура на вторые сутки – 37, а далее нормализовалась. По поводу последствий – сдавала анализы, все пока хорошо, доктор порекомендовала через месяц пересдать", – уточнила Виктория.



Жар в груди и температура скачет

Жительница столицы Анна считает, что ее "Омикрон" задел в легкой форме. При этом, по словам девушки, у нее имеется хронический бронхит и она находится в положении.

"Я была привита. Первый день – сухой кашель, температура – до 38,5 градуса, второй день – температура – 37,2, ломило мышцы и суставы, на третий – 36,6 и симптомы несильной ОРВИ. У привитого мужа – ничего, кроме легкого насморка", – рассказала москвичка.

После нормализации состояния у Анны до сих пор наблюдается сильная слабость, сонливость, а насморк закончился только на днях.





Анна москвичка У мужа самочувствие намного лучше, думаю, за счет того, что в декабре ревакцинировался, но есть эпизодический кашель и температура скачет от 35,9 до 37 постоянно. В принципе, болезнь не тяжелая, но, как и любая другая, неприятна, особенно будучи беременной.

У москвички Натальи болезнь началась с першения в горле, хотя она уже удаляла гланды и с тех пор подобных проблем у нее не возникало.

"Горло не беспокоит никогда при простудах. Потом температура поднялась до 37,5 градуса, при этом я вся холодная. Я никогда так не болела, чтобы без кашля и с заложенным носом без соплей – они есть, но не текут", – объяснила она Москве 24.

По словам Натальи, симптомы у нее длились семь дней. На четвертый день начало сильно печь в груди, но кашля при этом совсем не было.





Наталья москвичка Я курильщик, и у меня без кашля ни одна простуда не проходит. Три дня внутри горело, а сейчас уже все прошло. Мы с мужем болели как под копирку с одинаковыми симптомами, каждый из которых длился определенное время. Это очень странно, так как иммунитет разный и мы одним и тем же всегда болеем по-разному.

Наталья считает, что, по сравнению с первым опытом встречи с коронавирусом, когда она заболела в 2020 году, заражение "Омикроном" не такое страшное.

"В прошлый раз скорую за скорой вызывала, хотя течение было почти бессимптомное, как болезнь, а вот примочек было тьма, вплоть до обмороков. Последствия до сих пор тянутся", – подчеркнула девушка.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, каким образом следует лечиться на дому заболевшим "Омикроном". По мнению эксперта, новый штамм у пациентов протекает значительно легче, чем его предшественники. При появлении недомоганий Зайцев рекомендует пить больше жидкости, принимать витамин C, а также промывать антисептиком на водной основе нос и горло.