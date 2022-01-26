Заразившиеся коронавирусом москвичи рассказали о необычных симптомах "Омикрона"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" все активнее распространяется по России, вытесняя предыдущие мутации. Москва одной из первых столкнулась с этим вариантом инфекции. Сейчас он занимает доминирующее положение в столичном регионе. Рассказываем, на какие симптомы чаще всего жалуются москвичи, заразившиеся "Омикроном".
Боль в горле и интоксикация
Москвичка Ксения рассказала Москве 24, что среди первых симптомов заболевания она почувствовала вялость и боль в горле. Поэтому до получения положительного ПЦР-теста предполагала, что это обычная простуда или грипп.
"В первый день болезни сильно болело горло. Сначала было вялое состояние и температура 36,2 градуса, а на следующий день температура резко поднялась до 39 и держалась примерно полтора суток. Также ночью сильно потела", – вспоминает она.
Девушка добавила, что ее состояние нормализовалось буквально через двое суток после проявления первых симптомов. Когда врач проверил насыщение крови кислородом, было 100%. Теперь Ксения ожидает окончания периода самоизоляции.
Еще одна жительница столицы – Виктория – предполагает, что заразилась COVID-19 от мужа, который ездил на работу на общественном транспорте.
При этом москвичка добавила, что насморк, который начался в связи с болезнью, продолжается уже 20 дней.
"В целом можно сказать, что прошло легко, температура на вторые сутки – 37, а далее нормализовалась. По поводу последствий – сдавала анализы, все пока хорошо, доктор порекомендовала через месяц пересдать", – уточнила Виктория.
Жар в груди и температура скачет
Жительница столицы Анна считает, что ее "Омикрон" задел в легкой форме. При этом, по словам девушки, у нее имеется хронический бронхит и она находится в положении.
"Я была привита. Первый день – сухой кашель, температура – до 38,5 градуса, второй день – температура – 37,2, ломило мышцы и суставы, на третий – 36,6 и симптомы несильной ОРВИ. У привитого мужа – ничего, кроме легкого насморка", – рассказала москвичка.
После нормализации состояния у Анны до сих пор наблюдается сильная слабость, сонливость, а насморк закончился только на днях.
У москвички Натальи болезнь началась с першения в горле, хотя она уже удаляла гланды и с тех пор подобных проблем у нее не возникало.
"Горло не беспокоит никогда при простудах. Потом температура поднялась до 37,5 градуса, при этом я вся холодная. Я никогда так не болела, чтобы без кашля и с заложенным носом без соплей – они есть, но не текут", – объяснила она Москве 24.
По словам Натальи, симптомы у нее длились семь дней. На четвертый день начало сильно печь в груди, но кашля при этом совсем не было.
Наталья считает, что, по сравнению с первым опытом встречи с коронавирусом, когда она заболела в 2020 году, заражение "Омикроном" не такое страшное.
"В прошлый раз скорую за скорой вызывала, хотя течение было почти бессимптомное, как болезнь, а вот примочек было тьма, вплоть до обмороков. Последствия до сих пор тянутся", – подчеркнула девушка.
Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, каким образом следует лечиться на дому заболевшим "Омикроном". По мнению эксперта, новый штамм у пациентов протекает значительно легче, чем его предшественники. При появлении недомоганий Зайцев рекомендует пить больше жидкости, принимать витамин C, а также промывать антисептиком на водной основе нос и горло.