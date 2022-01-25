Врачи назвали скрытые симптомы "Омикрона"

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Врачи национальной системы здравоохранения Великобритании назвали скрытые симптомы заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Так, порядка 62% пациентов жалуются на беспричинную усталость, у многих наблюдается потеря аппетита, ломота в мышцах и суставах, головная боль. Кроме того, эксперты отметили у заболевших "Омикроном" тошноту и жидкий стул, сопровождающиеся болью в горле и потерей обоняния, передает News.ru.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при заболевании "Омикроном" на 9–10-й день может развиваться поражение легких, несмотря на то что штамм в 10 раз медленнее размножается.

Специалист добавила, что в группе риска находятся пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и дети, у которых вирус может вызывать бронхит.

За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. При этом выявили 67 809 новых случаев заболевания, скончался за 24 часа 681 человек.

