За сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа выздоровели 26 404 человека. Днем ранее этот показатель был на 21,6% меньше.



За сутки в РФ выявили 67 809 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом скончался за 24 часа 681 человек.

На Москву пришлось 18 935 случаев заражения, на Санкт-Петербург – 9 722, Московскую область – 5 769, Самарскую область – 1 150, Свердловскую область – 1 096, Пермский край – 1 076, Ростовскую область – 983, Краснодарский край – 935, Ставропольский край – 890, Воронежскую область – 839.

Наименьший прирост заболевших зафиксировали на Чукотке – 10 случаев, в Ненецком автономном округе – 17, Еврейской автономной области – 27, Магаданской области – 39, на Алтае – 36.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минздрав временно приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". В Госдуме отметили, что вакцина давно не поставляется в регионы. В большинство субъектов последние партии были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 года.

