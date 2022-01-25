Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению "Омикроном"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, какая категория граждан предрасположена к заболеванию "Омикрон"-штаммом. Об этом эксперт рассказал в интервью РИА Новости.
"Любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "Омикроном", – выразил мнение Горелов.
Инфекционист обратил внимание на опубликованные данные о новом штамме. Как считает Горелов, первые исследования сообщают о более легком течении заболевания по сравнению с другими разновидностями вируса.
При этом, по мнению эксперта, масштабы распространения "Омикрона" более впечатляющие, чем у более ранних штаммов. По этой причине число госпитализируемых пациентов в ближайшее время не будет сокращаться, выразил мнение Горелов.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что определить штамм коронавируса у заболевшего в домашних условиях невозможно.
В частности, самостоятельно у постели больного не получится отличить штамм "Дельта" от "Омикрона". Эксперт подчеркнул, что разновидности инфекции имеют схожие клинические проявления.
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