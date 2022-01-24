Вирусолог назвал "Омикрон"-штамм началом конца пандемии

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Эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер считает, что "Омикрон" может стать началом конца пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что никто не может делать такие прогнозы наверняка, однако это соответствует тому, что известно о других пандемиях. По словам Гертнер, все они заканчивались.
"Конечно, всегда можно изображать все в черном цвете и видеть опасность, но данных о том, что мы еще 10 лет будем находиться в этом состоянии, ни у кого нет", – отметила Гертнер.
Она добавила, что болезнь, которая вначале была серьезной, становится менее опасной и легче передающейся. Эксперт напомнила, что вирусы имеют преимущество в распространении, если они почти неактивны, но легко передаются.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что пандемия коронавируса в планетарном масштабе может завершиться уже в 2022 году. Комментируя новый штамм "Омикрон", эксперт призвал не акцентировать внимание на максимальных показателях прироста выявленных зараженных, а дифференцировать заболевание на ранних сроках.
Задачей "Омикрона" специалист назвал массивный "засев" планеты и без многочисленных погибших. По его словам, в результате вирус найдет нового хозяина, поскольку человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. По итогу образуется новая природно-очаговая инфекция как, например, Эбола.
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