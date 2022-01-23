Врач назвала симптом, позволяющий выявить "Омикрон" до теста на COVID-19

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На заражение штаммом коронавируса "Омикрон" до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, считает комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

"У людей, у которых мы наблюдаем эти более легкие прорывные инфекции, мы определенно видим, что боль в горле является предиктором в этой группе", – приводит ее слова NBC Chicago.

Специалист заявила, что это самый распространенный симптом, позволяющий спрогнозировать положительный тест на коронавирус. Арвади также призвала граждан с симптомами гриппа или простуды считать, что они заразились COVID-19, пока тест не покажет обратное.

При заражении "Омикроном" коронавирус может проявляться как единственным симптомом, так и их комплексом. Об этом ранее рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, в настоящее время, когда наблюдается подъем заболеваемости, у заразившихся проявляется сразу несколько симптомов – насморк, головная боль, осиплость, расстройство стула и боль в горле.

Тимаков также добавил, что при "Омикроне" существует множество разнообразных клинических проявлений. В частности, о заражении этим штаммом могут свидетельствовать также нарушение сна и недомогания.