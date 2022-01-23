Пульмонолог назвал эффективный способ восстановления после коронавируса

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Людям, переболевшим коронавирусом, следует дышать свежим воздухом, желательно морским, рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Он подчеркнул, что не у всех граждан есть возможность съездить на курорт, поэтому вместо нескольких дней на море можно провести один час в соляной пещере, или галокамере. По словам врача, такие процедуры являются эффективным способом восстановить органы дыхания после COVID-19 и повысить иммунитет.

"Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят", – сказал Тарасенко в интервью радио Sputnik.

Соляной воздух также улучшает кровоснабжение и кислородный обмен в легких, добавил специалист. По его словам, при регулярном посещении соляной пещеры можно за месяц восстановиться после перенесенного коронавируса.

В то же время пульмонолог уточнил, что галотерапия не является панацеей, поэтому ее нужно совмещать с другими методами реабилитации. Кроме того, количество сеансов должен определять врач.

"Дома организовать подобное лечение не получится. Есть соляные лампы, но такой концентрации соляных частиц, как в специальной комнате, мы не достигнем", – отметил Тарасенко.

Также пульмонолог предупредил, что при некоторых заболевания галотерапия противопоказана. В частности, нельзя посещать соляные пещеры при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита.

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия посоветовал переболевшим коронавирусом работать над восстановлением дыхательной мускулатуры.

По его словам, эффективным методом является 15-минутное чтение вслух каждый час. Академик уточнил, что данная методика помогает также и межреберным мышцам.