Академик Бокерия дал рекомендации переболевшим коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия дал совет по реабилитации переболевших коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, вследствие болезни важно работать над восстановлением дыхательной мускулатуры.

"У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", – заявил Бокерия.

Академик уточнил, что данная методика помогает как в целом дыхательной мускулатуре, так и межреберным мышцам.

В Роспотребнадзоре ранее назвали неожиданный симптом коронавируса у детей. По словам члена-корреспондента Александра Горелова, осложнение похоже на обморожение пальцев.