Биолог перечислила наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова перечислила наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови. Об этом он рассказала в интервью "Ленте.ру"
"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав", – отметила эксперт.
По словам Барановой, люди со второй и четвертой группой крови более подвержены заражению коронавирусом.
"В первой и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", – объяснила биолог.
Специалист продолжила, что наличие данных антигенов позволяет организму влиять на коронавирус и заглушать его симптомы. Она также допустила, что при малой дозе вируса люди с первой и третьей группой крови имеют шанс совсем не заболеть.
Ранее Баранова усомнилась, что штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта". Биолог предположила, что между штаммами может установиться динамическое равновесие.
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