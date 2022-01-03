Биолог перечислила наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова перечислила наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови. Об этом он рассказала в интервью "Ленте.ру"

"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав", – отметила эксперт.

По словам Барановой, люди со второй и четвертой группой крови более подвержены заражению коронавирусом.

"В первой и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", – объяснила биолог.

Специалист продолжила, что наличие данных антигенов позволяет организму влиять на коронавирус и заглушать его симптомы. Она также допустила, что при малой дозе вируса люди с первой и третьей группой крови имеют шанс совсем не заболеть.

Ранее Баранова усомнилась, что штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта". Биолог предположила, что между штаммами может установиться динамическое равновесие.