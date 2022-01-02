Гинцбург назвал сроки поступления назальной вакцины в гражданский оборот

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Стало известно, когда поступит в гражданский оборот назальная вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, препарат станет доступен для россиян через 3–4 месяца.

Гинцбург подчеркнул, что назальная вакцина будет эффективным средством против нового штамма коронавируса "Омикрон"

"Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "Омикрона", то естественно и в назальной форме она будет эффективна", – объяснил специалист.

Ранее эксперт рассказывал об эффективности назальной вакцины от COVID-19. По мнению ученого, данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.

До этого Гинцбург допускал применение назальной вакцины от коронавируса для аллергиков. Он отмечал, что препарат стоит использовать только при отсутствии обострения заболевания.

Специалист также заявлял, что у назальной вакцины пока не выявлено никаких побочных действий. По его словам, вопрос о возможности использования препарата вместо обычной прививки пока остается открытым.