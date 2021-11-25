Гинцбург допустил применение назальной вакцины от коронавируса для аллергиков

Фото: depositphotos/Lakshmiprasad

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, опасна ли назальная вакцина от коронавируса для аллергиков. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил специалист, препарат стоит использовать только при отсутствии обострения аллергического заболевания.

"Когда обострения нет – пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет", – подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что на данном этапе исследования у назальной вакцины не выявлено побочных эффектов.

"Эффективность нужно будет проверять", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Путин подчеркнул, что после процедуры у него не было никаких неприятных ощущений.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили надежду, что находящаяся в стадии разработки назальная российская вакцина от коронавируса покажет высокую эффективность для предотвращения заражения.