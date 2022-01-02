Биолог сомневается, что "Омикрон" вытеснит "Дельту"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова усомнилась, что "Омикрон" вытеснит "Дельту". В разговоре с "Московским комсомольцем" она заявила, что в 2022 году между штаммами может установиться динамическое равновесие.
"То есть эти вирусы будут по очереди в нашей популяции "поднимать голову". При этом будет иметь значение доля людей, обладающих перекрестным иммунитетом", – полагает специалист.
Баранова пояснила, что перекрестный иммунитет – это остаточный иммунитет, который уже имеется у некоторых людей, ранее болевших одним из подвидов коронавируса.
Для защиты сразу от двух вариантов инфекции, по мнению биолога, может потребоваться существенное уменьшение сроков ревакцинации. Получать новую дозу препарата придется каждые 2–3 месяца.
Специалист не исключила, что в настоящий момент происходит симпатрическая эволюция коронавируса – "Омикрон" становится новым подвидом SARS-CoV-2, не меняя при этом популяцию.
Ранее американские и японские ученые оценили опасность "Омикрон"-штамма для легких. По мнению специалистов, новый вариант коронавируса наносит органам меньше вреда и реже вызывает тяжелое течение заболевания.
Ученые провели ряд экспериментов на мышах и хомяках. В ходе исследования животные со штаммом "Омикрон" чаще переносили более легкие симптомы инфекции и реже теряли в весе.
В Минздраве сообщили о готовности системы здравоохранения
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