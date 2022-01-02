Ученые оценили опасность "Омикрон"-штамма для легких

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Легкие человека получают гораздо меньше урона при штамме коронавируса "Омикрон". К такому выводу пришли американские и японские ученые из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета.
Как утверждается в исследовании из журнала Research Square, легкие человека при "Омикрон"-штамме страдают меньше, чем при прочих разновидностях вируса. Кроме того, "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение заболевания.
Специалисты провели ряд экспериментов на мышах и хомяках. В ходе исследования животные со штаммом "Омикрон" чаще переносили более легкие симптомы инфекции и реже теряли в весе.
Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что "Омикрон"-штамм опасен не только для людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. В группе риска также находятся дети и взрослые люди от 20 до 39 лет.
Вместе с тем, по мнению эксперта, пока рано говорить, что при заражении "Омикроном" болезнь протекает легче.
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