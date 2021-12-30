Иммунолог объяснил низкую смертность от "Омикрона" и призвал не расслабляться

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 призвал граждан не расслабляться из-за сообщения о низкой смертности от "Омикрона". Новый штамм гораздо опаснее, чем кажется, указал он.

Ранее исследователи из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории пришли к выводу, что уровень смертности при "Омикроне" на 75% меньше, чем при предыдущих мутациях коронавируса. Кроме того, ученые отметили, что менее половины пациентов, попавших в больницу, нуждаются в кислородной терапии. При этом соответствующий показатель достигал 99,5% в случае с другими штаммами.

По словам иммунолога, низкая смертность от нового штамма наблюдается из-за того, что болеют не только невакцинированные, но и привитые, у которых риск тяжелого течения заболевания и смерти гораздо меньше, чем у не имеющих иммунитет.

"Поэтому у нас статистика идет, конечно, в пользу того, что в эту волну заболевших больше, а умерших меньше", – пояснил Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Большое количество заболевших – это и вакцинированные люди, потому что "Омикрону", в принципе, без разницы, привит человек или нет. Он пробивает защиту, которая была от прививок, он также пробивает защиту у тех, кто болел коронавирусом, например "Дельта"-штаммом или исходным вариантом из Китая.

По мнению иммунолога, говорить о том, что пандемия идет на спад, пока рано. "Я бы сказал, что пандемия идет на подъем, она раскручивается. Сейчас волна "Омикрона" идет и уже болеют все подряд", – пояснил эксперт.

Новый штамм превзошел по заразности все известные инфекции, а потому защищаться от него нужно особенно тщательно, подчеркнул врач.

"Если от первоначального варианта из Китая можно было спокойно защититься, соблюдая санэпидрежим, вирус не так легко передавался, то у "Омикрона", такое впечатление, заразность чрезвычайно высокая. То есть в истории человечества не было инфекции, которая бы была в такой степени заразной, как "Омикрон"-вариант вируса. Поэтому расслабляться рано", – говорит эксперт.

Чтобы снизить риск заражения, Владимир Болибок советует соблюдать все противоэпидемиологические меры и постараться защитить от вируса детей.

Ранее на фоне распространения "Омикрон"-штамма в Минздраве РФ призвали россиян не планировать отдых за рубежом на новогодние праздники. Если поездку уже не отменить, то рекомендуется заранее пройти вакцинацию и во время путешествия тщательно соблюдать профилактические меры. Отмечается, что сегодня прививка – самый эффективный способ защиты от коронавируса.

