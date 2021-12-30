Тест для определения штамма "Омикрон" создали в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России создали тест, который определяет принадлежность генетического материала коронавируса к штамму "Омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт химической биологии и фундаментальной медицины РАН.

При этом время выполнения данного теста не отличается от длительности ПЦР-диагностики. Система в условиях быстрого распространения "Омикрона" способна быстро его выявлять. Создатели надеются, что разработка в ближайшее время получит регистрационное удостоверение.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тесты для выявления "Омикрона" были сделаны в течение недели учеными из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что группа иммунологов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработала препарат для массового тестирования населения на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Кожный тест получил название "КоронаДерм PS".

В России выявлен 10 458 271 случай коронавируса. За весь период умерли 307 022 человека, выздоровели 9 380 223.

