В Минздраве призвали россиян не планировать зарубежные поездки в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов призвал россиян не планировать зарубежные поездки на новогодние праздники в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон", сообщает РИА Новости.

Если же поездка уже запланирована, он рекомендует предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия. Медик напомнил, что вакцинация сейчас – это наиболее эффективный способ защиты от COVID-19.

"Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М", которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой", – сказал Чуланов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что после середины января в РФ может начаться рост заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон". Он объяснил, что в Европе бурный рост заражений новым вариантом может продлиться до середины января. При этом волны заболеваемости коронавирусом в России и Европе движутся в противофазе.

Самым ранним симптомом заражения штаммом коронавируса "Омикрон" может быть беспричинная хрипота в голосе. По словам специалистов, этот симптом может появиться еще до того, как человек почувствует первые признаки болезни.

Британские ученые установили, что одним из симптомов инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" может быть "туман в голове". Отсутствие четкости мышления могут вызывать повреждения различных органов, в том числе легких, почек или сердца.

Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, на сокращение инкубационного периода при "Омикроне" по сравнению с "Дельта"-штаммом указывает быстрый рост числа заболевших в России.

