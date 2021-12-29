Диетолог назвал топ продуктов для поддержания здоровья легких в пандемию

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал Москве 24, что употребление жирной рыбы, приправ и пряностей поможет поддержать здоровье легких во время пандемии.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что "Омикрон"-штамм коронавируса способен быстрее и активнее поражать легкие, а также бронхи. При этом отмечается, что новая мутация имеет схожесть с сезонным ОРВИ по части симптоматики. В том числе речь идет о першении в горле, кашле и чихании, насморке, ломоте в мышцах, повышении температуры до 38 градусов и выше.
По словам Гинзбурга, много полезных веществ для здоровья легких содержится в жирной рыбе.
"Она обладает хорошим противовоспалительным действием за счет присутствия омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. К тому же белок – это то, что необходимо для синтеза клеток иммунной системы. Поэтому подойдет жирная рыба типа лосося или скумбрии", – пояснил врач.
Кроме того, в зимнее время следует пить согревающие напитки, они тоже благотворно влияют на здоровье легких, подчеркнул специалист.
"Согревающие травы, пряности, такие как корица, кардамон, гвоздика. Например, можно пить облепиховый или зеленый чай с лимоном и имбирем, можно добавить немножко меда и кардамон", – заключил Гинзбург.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал о характерной черте кашля при коронавирусе. По словам специалиста, он малопродуктивный. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще, пояснил Крючков. При этом сам кашель сильный и приступообразный.
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