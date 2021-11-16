Врач назвала признаки опасного кашля

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Кашель может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, заявила сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гетеборгском университете Анна Эрмунд. Об этом сообщает News.ru.

Она уточнила, что мокрый кашель, часто встречающийся с насморком и температурой, может говорить о коклюше или респираторно-синцитиальном вирусе у детей.

У взрослых такой кашель может быть симптомом хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), возникающей из-за курения. Человек начинает испытывать затруднения в дыхании, а в организме возникают сложности с обеспечением кислородом.

Кроме того, Эрмунд подчеркнула, что при болезни легких кашель может сопровождаться одышкой. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал, что самая частая жалоба, с которой пациенты обращаются к специалисту, – это кашель. Есть порядка пятидесяти болезней, вызывающих его, и только часть из них связана с легкими.

