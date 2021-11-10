Пульмонолог назвал причины затяжного кашля

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал о причинах затяжного кашля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, самая частая жалоба, с которой пациенты обращаются к специалисту, – это кашель. Есть порядка пятидесяти болезней, вызывающих его, и только часть из них связана с легкими.

"Это еще и лор-заболевания (ухо, горло, нос), заболевания желудочно-кишечного тракта. Но здесь все зависит от того, насколько кашель досаждает человеку", – пояснил медик.

Если у человека мучительный кашель, то необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, однако если наблюдается легкое подкашливание, особенно после болезни, то можно подождать месяц и больше при условии, что симптом имеет тенденцию к улучшению, сообщил врач.

Отмечается, что 80% всех обращений приходится на бронхиальную астму, хронический бронхит, хроническую обструктивную болезнь легких, патологии верхних дыхательных путей и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, проявляющуюся чаще всего изжогой.

"Поэтому, когда человек говорит доктору, что у него изжога и кашель, диагноз можно ставить практически по телефону", – рассказал пульмонолог.

При этом, если изжога отсутствует, за кашлем может скрываться множество заболеваний, поэтому следует не затягивать с лечением, а обращаться к специалисту, посоветовал Пальман.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, какие заболевания увеличивают опасность коронавируса. Специалист напомнил, что ковид сначала поражает легкие. При этом другие тяжелые болезни этого органа во много раз увеличивают опасность COVID-19.

