Пульмонолог назвал причины затяжного кашля

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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал о причинах затяжного кашля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, самая частая жалоба, с которой пациенты обращаются к специалисту, – это кашель. Есть порядка пятидесяти болезней, вызывающих его, и только часть из них связана с легкими.
"Это еще и лор-заболевания (ухо, горло, нос), заболевания желудочно-кишечного тракта. Но здесь все зависит от того, насколько кашель досаждает человеку", – пояснил медик.
Если у человека мучительный кашель, то необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, однако если наблюдается легкое подкашливание, особенно после болезни, то можно подождать месяц и больше при условии, что симптом имеет тенденцию к улучшению, сообщил врач.
Отмечается, что 80% всех обращений приходится на бронхиальную астму, хронический бронхит, хроническую обструктивную болезнь легких, патологии верхних дыхательных путей и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, проявляющуюся чаще всего изжогой.
"Поэтому, когда человек говорит доктору, что у него изжога и кашель, диагноз можно ставить практически по телефону", – рассказал пульмонолог.
При этом, если изжога отсутствует, за кашлем может скрываться множество заболеваний, поэтому следует не затягивать с лечением, а обращаться к специалисту, посоветовал Пальман.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, какие заболевания увеличивают опасность коронавируса. Специалист напомнил, что ковид сначала поражает легкие. При этом другие тяжелые болезни этого органа во много раз увеличивают опасность COVID-19.
"Доктор 24": кашель
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