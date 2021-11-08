Пульмонолог сообщил, какие болезни увеличивают опасность COVID-19

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Стало известно, какие заболевания увеличивают опасность коронавируса. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Бабак в эфире радио Sputnik.

Специалист напомнил, что коронавирус вначале поражает легкие. При этом другие тяжелые болезни этого органа во много раз увеличивают опасность COVID-19.

"Есть такая болезнь – идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие "сморщиваются". На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком", – рассказал Бабак.

Врач обратил внимание, что риск развития ИЛФ увеличивает курение.

При этом есть и другое заболевание с аналогичными последствиями, которое также связано с курением. Как объяснил Бабак, речь идет о обструктивной болезни легких.

"Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", – подчеркнул пульмонолог.

Для снижения рисков тяжелого развития коронавируса медик порекомендовал вакцинироваться и отказаться от курения. В этом случае темпы и объемы восстановления легких можно будет вычислить по определенной методике.

"Берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше десяти, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств", – рассказал Бабак.

В случае, если полученное число оказалось меньше десяти, то через шесть месяцев легочные функции человека восстановятся на 40%, подытожил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что симптомы коронавируса все чаще стали иметь сходство с признаками ОРВИ и гриппа. Кроме того, в 30–50% случаев в начале болезни появляются диарея и прочие проблемы в желудочно-кишечном тракте.