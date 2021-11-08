Симптомы коронавируса чаще стали напоминать грипп и ОРВИ – эксперт Роспотребнадзора

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Симптомы коронавируса все чаще стали иметь сходство с признаками ОРВИ и гриппа. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Как пояснила специалист, пациенты с коронавирусом чаще стали жаловаться на насморк и боль в горле. При этом потеря обоняния и вкуса встречаются все реже.

"В 30–50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ", – продолжила Пшеничная.

Она предупредила, что инфекция способна размножаться в кишечнике даже после излечения. В частности, у некоторых пациентов коронавирус остается в органе спустя несколько месяцев.

Ранее россиянам сообщили единственный способ точно определить наличие коронавируса у человека. По словам Пшеничной, речь идет о тестировании.

До этого доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Она отмечала, что для этого человеку необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19.