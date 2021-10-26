Врач назвал неочевидные причины боли в горле

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Боль в горле может быть проявлением множества заболеваний, помимо привычных респираторных инфекций, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
"По большей части, если мы говорим о взрослых, то боль в горле, как правило, не инфекционная. Есть много заболеваний, которые сопровождаются болью в горле", – сказал врач в эфире телеканала "Россия 1".
В качестве примера Мясников привел довольно распространенное ревматическое заболевание фибромиалгию, основным симптомом которого является боль в мышцах, суставах и сухожилиях. Также она вызывает проблемы со сном, утомляемость и увеличение лимфоузлов.
Самой распространенной причиной боли в горле, по словам доктора, является аллергия. В случае когда именно она служит корнем данной проблемы, не следует принимать антибиотики и обезболивающие средства. Вылечить такую боль в горле помогут только антигистаминные препараты.
Также Мясников напомнил, что горло может болеть при повышенной кислотности желудка.
"Кислое содержимое желудка забрасывается за кольцо пищевода, не полностью прикрытое, и дальше, особенно когда вы лежите, забрасывается в горло, вызывая хронический кашель, боль в горле и осиплость голоса", – пояснил специалист.
В заключение Мясников отметил, что боль в горле также может возникать из-за сухости слизистой на фоне пониженной влажности воздуха. Данная проблема, по его словам, характерна для отопительного периода.
"Все пересыхает, нарушается мукозальный иммунитет, пересыхают слизистые", – уточнил специалист.
Ранее Мясников рассказал, что антибиотики не следует принимать при кашле, вирусном бронхите и гайморите. По словам специалиста, лечение боли в горле и бронхита необходимо начинать с противокашлевых средств, не спеша с приемом антибиотиков.
Мясников отметил, что внебольничный прием таких препаратов допустим лишь при пневмонии и стрептококковой ангине с высокой температурой.
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