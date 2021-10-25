Мясников рассказал, в каких случаях не стоит принимать антибиотики

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Антибиотики не следует принимать при кашле, вирусном бронхите и гайморите, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, лечение боли в горле и бронхита необходимо начинать с противокашлевых средств, не спеша с приемом антибиотиков.

Мясников отметил, что внебольничный прием таких препаратов допустим лишь при пневмонии, стрептококковой ангине с высокой температурой, а также при половых инфекциях и для профилактики сердечных болезней.

Ранее эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала, как сэкономить на лекарствах без вреда для здоровья.

В частности, следует просить работника аптеки назвать все имеющиеся в наличии лекарства с нужным действующим веществом. Это поможет выбрать более дешевый препарат с необходимым лечебным эффектом.