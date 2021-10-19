Названы самые популярные среди россиян лекарства во время пандемии COVID-19

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Самыми популярными лекарствами в России в период пандемии стали антибиотики "Цефтриаксон" и "Азитромицин", а также парацетамол. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий сообщает РИА Новости.
"Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал "Цефтриаксон", россияне приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок", – говорится в сообщении.
На втором месте по востребованности стал парацетамол, с августа прошлого года граждане РФ приобрели 31 миллион упаковок этого препарата, а также 12 миллионов упаковок "Азитромицина".
В десятку наиболее востребованных и продаваемых препаратов в период коронавируса также вошли "Арбидол". Россияне купили 11 миллионов упаковок этого препарата.
Также спросом среди граждан пользовались "Дексаметазон", "Амоксиклав" и "Цефотаксим" – по 5 миллионов пачек, "Амоксицилин" и "Эликсис" – по 4 миллиона, а также "Левофлоксацин" – более 3 миллионов упаковок.
На данный момент в России промаркировано 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот. Об этом рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. Он отметил, что в системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников, включая 438 производителей.
"Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки. Это особенно актуально для вакцин против COVID, информация о которых со всей страны предоставляется в онлайн-режиме", – отметил он.
Юсупов также добавил, что маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать дефицита.
Ранее эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала, как сэкономить на лекарствах без вреда для здоровья.
В частности, следует просить работника аптеки назвать все имеющиеся в наличии лекарства с нужным действующим веществом. Это поможет выбрать более дешевый препарат с необходимым лечебным эффектом, объяснила Булыгина.
Специалист также посоветовала заранее покупать препараты против хронических заболеваний, которые были прописаны врачом, поскольку стоимость таких лекарств со временем может возрасти.
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