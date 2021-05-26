В России разработали гаджет для контроля приема лекарств

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Фото: depositphotos/kubais
Российские разработчики создали автоматическое устройство для подачи таблеток и витаминов, которое позволяет упростить контроль приема лекарственных средств. Оно напоминает, что пришло время принять препарат и присылает уведомление на телефон. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В каждый цилиндр устройства можно поместить норму лекарств или витаминов на две недели или месяц, после чего настроить дозировку и время приема через мобильное приложение.
Когда наступает время пить таблетку, на телефон пациента или его близких приходит уведомление, а сам гаджет издает звук-напоминание. Если препарат не принят, что определяется с помощью датчиков, приложение присылает оповещение.
"Проект Pills Help создали участники интенсива "Архипелаг 2121", разработчики из Новосибирского государственного университета экономики и управления. Устройство позволит не держать в голове информацию о том, какие таблетки и когда надо принимать. Достаточно будет настроить гаджет раз в месяц", – рассказали в пресс-службе компании.
Соруководитель проекта Дмитрий Захаров отметил, что уже готова 3D-модель устройства и идет работа над созданием мобильного приложения.
Ранее стало известно, что в России могут появиться браслеты для идентификации людей, страдающих проблемами с памятью, а также для маленьких детей. Браслеты будут хранить не только информацию об имени пропавшего и контакты близких, но и сведения о заболеваниях и лекарствах, которые человеку необходимо принимать.
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