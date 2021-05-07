Льготные электронные рецепты с QR‑кодом теперь можно распечатать в поликлиниках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Пациенты московских поликлиник теперь могут распечатать льготные рецепты с QR-кодом в информационном киоске в медучреждении. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Для получения кода необходимо в информационном киоске отсканировать свой полис ОМС, выбрать нужный рецепт и отправить его на печать. Далее уже в аптеке можно предъявить талон с QR-кодом и получить препараты.
Такая услуга будет полезна тем, кто не пользуется смартфоном, а также в случае, если гаджет неожиданно разрядится.
Электронные рецепты всегда доступны онлайн – они хранятся в цифровом виде в системе "ЕМИАС.ИНФО". Пациент может просмотреть все выписанные ему рецепты в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что в Московской области могут появиться мобильные аптеки. Благодаря такой мере может решиться проблема доступности препаратов. В частности, речь идет об инвалидах, которым не придется лишний раз идти в аптеку за лекарствами.
Получить доступ к электронной медицинской карте стало проще
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