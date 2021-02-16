В Подмосковье могут появиться передвижные аптечные пункты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской области могут появиться мобильные аптеки, сообщают "Дни.ру". Соответствующий законопроект рассматривают парламентарии.

Как сообщили в региональном заксобрании, документ только прошел первое чтение.

По словам заместителя председателя комитета Московской областной думы по охране здоровья Владимира Вшивцева, благодаря данной мере может решиться проблема доступности препаратов. В частности, речь идет об инвалидах, которым не придется лишний раз идти в аптеку за лекарствами.

С февраля этого года жители столицы могут получить лекарства при помощи QR-кода без предъявления бумажного рецепта. Данный проект стартовал во всех аптеках, которые подведомственны Депздраву. Еще получить препараты можно в некоторых коммерческих аптеках.