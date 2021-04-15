Льготникам могут разрешить получать лекарства без привязки к прописке

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Российскому Минздраву рекомендовали рассмотреть возможность получения льготниками лекарств по электронным рецептам без привязки к их прописке. Соответствующая инициатива была высказана в ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики.

"Рассмотрев на заседании вопросы разработки региональных стратегий цифровой трансформации с целью достижения цифровой зрелости рекомендовать министерству здравоохранения РФ рассмотреть вопрос об обеспечении экстерриториального принципа получения гражданами лекарственных препаратов по льготным рецептам в электронном виде", – приводит РИА Новости выдержку из документа.

Ранее член Общественной палаты Евгений Нифантьев выступил с инициативой обеспечить бесплатными лекарствами пенсионеров. Еще одно предложение – ежегодное бесплатное медицинское обследование в условиях стационара.