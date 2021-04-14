Эксперты рассказали, возможен ли дефицит лекарств в России

Фармобъединения предупредили о возможной нехватке льготных лекарств в России. Риск дефицита они связывают с новым механизмом госзакупок, который был предложен Минпромторгом. Выясняем, стоит ли россиянам торопиться приобретать медикаменты про запас.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

"Второй лишний"

С предупреждением о возможном дефиците выступили ведущие отраслевые объединения производителей лекарств. Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В обращении фармобъединения высказались против нового порядка госзакупок, а точнее, правила "второй лишний". Оно предполагает, что во время аукционов по стратегически значимым препаратам преимущество получат компании, у которых есть производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С этой инициативой ранее выступил Минпромторг.

Перечень стратегически важных лекарств, которые обязательно должны производиться в России, был расширен в 2020 году до 215 позиций. В частности, в него включены препараты, предназначенные для профилактики и лечения онкологических, орфанных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсулинозависимого сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, гепатитов, заболеваний органов дыхания. Кроме того, в перечне – лекарства, предназначенные для оказания скорой и паллиативной медицинской помощи и другие медикаменты.



"Инициатива содержит серьезные риски дестабилизации фармрынка, отказа от конкурентной модели его развития, зависимости производителей готовых лекарств от негарантированного объема выпуска субстанций на внутреннем рынке", – сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган.

По мнению фармпроизводителей, из-за нового механизма будет ограничиваться конкуренция, поэтому может возникнуть нехватка препаратов в аптеках или даже уход с рынка ряда производителей. Против введения нового механизма также выступили во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). Его представители считают, что при отсеве производителей препаратов уменьшается возможность их выбора.





Надежда Дараган исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит.

Сейчас при проведении госзакупок действует правило "третий лишний". Согласно ему, иностранный производитель лекарств не допускается на торги, если на аукцион выходят хотя бы две компании из стран ЕАЭС.

В свою очередь, в Минпромторге прокомментировали претензии к предложенному ведомством новому порядку.

"Введение подобного механизма поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекформ от нестабильного объема производства субстанций", – отметили в министерстве.

Новые меры позволят ускорить локализацию производства полного цикла лекарств без введения запретов на осуществление деятельности иностранных производителей в России, подчеркнули в Минпромторге.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой отметили, что тема закупки лекарств является крайне чувствительной. Поэтому сейчас все предложения по внесению изменений в механизм госзакупок тщательно изучаются. Окончательное решение будет принято только в интересах российских граждан.



Возможен ли дефицит лекарств?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент АО "Активный компонент" Александр Семенов в разговоре с Москвой 24 заявил, что дефицита лекарственных препаратов произойти не может. По его словам, проект постановления Минпромторга включает преференции только тем компаниям, которые готовы инвестировать средства в создание полного цикла производства лекарств на территории России.

"Во всем мире страны вкладывают серьезные средства для создания своей инфраструктуры по производству фармсубстанций. Например, в Европе 10 ведущих заводов создали глобальный концерн, который через год начнет широкое производство дженериковых активных фармсубстанций. От Европейского союза для этого производителя предполагаются максимальные преференции", – пояснил эксперт.





Александр Семенов президент АО "Активный компонент" Они понимают, насколько стратегически неверно иметь зависимость от других стран в плане лекарственного обеспечения населения.

Семенов считает, что России необходимы меры для стимулирования производства и создания соответствующей инфраструктуры, чтобы быть независимой от других стран.

"Если появится 30–40 заводов в стране, то это будет огромное благо. Мы сможем не только обеспечить Россию и весь ЕАЭС качественными активными фармсубстанциями, но и зафиксировать рублевые цены на них и не допустить роста цен на лекарства", – подчеркнул он.

Собеседник Москвы 24 добавил, что преференции касаются только перечня из 215 препаратов, который был утвержден в 2020 году и где говорится, что эти препараты должны производиться по полному циклу из российских компонентов.

Эксперт фармацевтического рынка Николай Демидов считает, что новое правило действительно не оставит для иностранных компаний и отечественных препаратов с импортируемой субстанцией места для конкуренции.

"Если в торгах будет участвовать хотя бы один производитель с полным циклом выпуска внутри страны, то он фактически получит право единолично и без конкуренции участвовать в поставках", – пояснил свои опасения собеседник Москвы 24.





Николай Демидов эксперт фармацевтического рынка Должна быть очень убедительная экономика, чтобы заставить иностранных и даже отечественных производителей инвестировать в дорогостоящее производство субстанций. Для первых это будет очень большая головная боль – у них уже настроены процессы, при которых субстанции закупаются централизованно.

По мнению эксперта, прежде чем переходить к правилу "второй лишний", сначала необходимо проанализировать положительные и отрицательные эффекты, достигнутые от применения правила "третий лишний".