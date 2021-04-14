Новый механизм госзакупок может вызвать в России дефицит лекарств – СМИ

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В России существуют риски возникновения дефицита льготных лекарств. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, дефицит может быть вызван новым механизмом госзакупок, который введет правило "второго лишнего". Обновленный порядок подразумевает преимущество фармкомпаний с производством полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Новый принцип госзакупок предлагает ввести Минпромторг. В свою очередь, ведущие фармобъединения и общественные организации написали правительству письмо, в котором предупредили о риске возникновения дефицита.

"Инициатива содержит серьезные риски дестабилизации фармрынка, отказа от конкурентной модели его развития, зависимости производителей готовых лекарств от негарантированного объема выпуска субстанций на внутреннем рынке", – выразила мнение исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган.

Против введения нового механизма также выступили во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). Там подчеркнули, что при отсеве препаратов уменьшается возможность их выбора.

Как отметил сопредседатель ВСП Юрий Жулев, новый механизм госзакупок будет актуален как для амбулаторного звена, так и для стационаров. Он также заявил, что действующее в данный момент правило "третий лишний" уже отсеяло большое количество препаратов.

"В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают", – объяснил эксперт.

Механизм "третий лишний" ограничивает допуск на торги иностранных производителей лекарств и медизделий. Согласно действующему правилу, заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут заявки не менее двух производителей из стран, входящих в ЕАЭС.

В августе 2020 года были сняты ограничения на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.