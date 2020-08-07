Мишустин снял ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ограничения на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы сняты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Решение касается жизненно необходимых препаратов. Зарубежные медикаменты, включенные в этот список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.
"В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя могут привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
В список препаратов, с которых сняты ограничения, вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Их применяют при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также при лечении орфанных заболеваний у детей.
Ранее правительство РФ увеличило сумму оплачиваемых лекарств для льготников. Государство будет выделять на лекарства для одного льготника 886,4 рубля в месяц. Уточняется, что это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей в текущем году.
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