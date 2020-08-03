Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство РФ увеличило сумму оплачиваемых лекарств для льготников. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении говорится, что государство будет выделять на лекарства для одного льготника 886,4 рубля в месяц. Уточняется, что это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей в текущем году.
На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников, в том числе инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет (для многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.
Для каждой категории список лекарств определяется индивидуально. В частности, для детей в такой список входят также продукты лечебного питания, а пострадавшим от радиации гражданам могут предложить бесплатно изготовить зубные протезы.
Чтобы получить рецепт на лекарство, необходимо предоставить льготный документ лечащему врачу в поликлинике. При этом человек имеет право отказаться от льготных лекарств в пользу денежной компенсации. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
Ранее сообщалось, что социальные работники продолжат доставлять лекарства жителям столицы с хроническими заболеваниями до сентября. Для получения медикаментов на дому нужно обратиться в районный центр соцобслуживания или позвонить на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-09.
Доставка осуществляется в течение одного дня, но в случае крайней необходимости медикаменты привезут в день обращения.
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