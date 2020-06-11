Жители с хроническими заболеваниями продолжат получать лекарства на дом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Социальные работники продолжат доставлять лекарства жителям столицы с хроническими заболеваниями, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, доставлять лекарства на дом планируется до сентября.
Она подчеркнула, что столица возвращается к нормальной жизни, но важно обезопасить горожан, которые находятся в группе риска.
"К этой категории относятся горожане с хроническими заболеваниями. Поэтому мы приняли решение продлить программу на все лето — жители продолжат получить лекарства на дом, доставлять их будут бесплатно сотрудники центров социального обслуживания", – приводятся в материале слова Раковой.
Как отмечается, чтобы получить медикаменты на дом, нужно обратиться в районный центр соцобслуживания или позвонить на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-09. Доставка осуществляется, как правило, в течение одного дня, но в случае крайней необходимости медикаменты привезут в день обращения.
Вице-мэр подчеркнула, что с 23 марта жителям столицы доставили лекарства более 600 тысяч раз.
"Из них более 520 тысяч заявок – доставка льготным категориям граждан, медикаменты которым положены бесплатно. Это говорит о том, что услуга востребована среди горожан. Именно поэтому мы и продолжаем эту работу в дальнейшем", – сказала Ракова.
Вице-мэр ранее рассказала, что социальные работники оказали более 4 миллионов услуг жителям столицы во время пандемии. Она пояснила, что помощь оказывали москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и лицам, входящим в группу риска.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса. Выплаты от государства получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время пандемии нуждался в помощи.
11 мая Владимир Путин поручил с 15 апреля по 15 июля установить специальную федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений, таких как, например, дома престарелых. На выплаты социальным работникам, работающим в условиях коронавируса, направлено правительством порядка 7,7 миллиарда рублей.
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