Кабмин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте кабмина РФ.

Выплаты от государства получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время COVID-19 нуждался в помощи. Сумма составит 12 тысяч 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Уточняется, что ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года. Заявление нужно подать в электронной форме через портал госуслуг. Реализует выплаты через Пенсионный фонд.

Поддержать людей, которые в условиях распространения коронавируса инфекции взяли на себя заботу о других гражданах, поручил Владимир Путин. На эти цели из резервного фонда правительства выделили более 145 миллионов рублей.

11 мая Владимир Путин поручил с 15 апреля по 15 июля установить специальную федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений, таких как, например, дома престарелых. На выплаты социальным работникам, работающим в условиях коронавируса, направлено правительством порядка 7,7 миллиарда рублей.

