Собянин установил доплаты работникам организаций соцобслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин установил доплаты работникам организаций социального обслуживания. Дополнительные выплаты будут получать свыше 18,5 тысячи работников.

Для врачей стационарных организаций социального обслуживания доплата составит 40 тысяч рублей, а для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч, если же они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч.

Для младшего персонала будут доплаты в размере 15 тысяч, в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции – 20 тысяч рублей, а для технических работников – 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Социальным работникам будут дополнительно выплачивать 25 тысяч рублей, специалистам (помощникам) по уходу от сторонних организаций – 20 тысяч, в случае выявления вируса в организациях – 25 тысяч.

"Сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания (пансионатов для ветеранов труда, психоневрологических интернатов, центров содействия семейному воспитанию), переведенным на непрерывный (сменный) режим работы – в размере 100% должностного оклада в месяц", – говорится в сообщении.

Доплаты для работников стационарных учреждений установлены начиная с 15 апреля 2020 года. Для работников, осуществляющих надомное обслуживание, – начиная с 26 марта.

11 мая Владимир Путин поручил с 15 апреля по 15 июля установить специальную федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений, таких как, например, дома престарелых. На выплаты социальным работникам, работающим в условиях коронавируса, направлено правительством порядка 7,7 миллиарда рублей.

